Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Раздоловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР.
«ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки “Акация” и две гаубицы Д-20. Также уничтожены три полевых склада боеприпасов противника», — сообщили в Минобороны.