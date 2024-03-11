Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

«ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки “Акация” и две гаубицы Д-20. Также уничтожены три полевых склада боеприпасов противника», — сообщили в Минобороны.