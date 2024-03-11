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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 180 военнослужащих и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Раздоловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

Кроме того, по данным ведомства, отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР.

«ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки “Акация” и две гаубицы Д-20. Также уничтожены три полевых склада боеприпасов противника», — сообщили в Минобороны.