В Самаре ГАЗель врезалась в автобус с 13 пассажирами

Происшествие случилось в 13:00 (MSK+1) на ул. Алма-Атинской. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.



Водитель за рулем автомобиля «ГАЗель» буксировал на мягкой сцепке аналогичное транспортное средство и во время выезда с парковки у дома 220 по ул. Алма-Атинская столкнулся с автобусом Hyundai. В момент аварии автобус ехал от ул. Стара-Загора в сторону Московского шоссе. В его салоне находились 13 пассажиров.



Автомобили получили повреждения. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.



Георгий Портнов.