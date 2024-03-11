В Казани арестовали супругу мужчины, который вез взрывчатку через Татарстан

Напомним, 6 марта на посту ДПС, который находится на трассе М7 перед мостом через Волгу, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Когда они решили его досмотреть, выяснилось, что Ford C-MAX был буквально набит взрывчаткой. 64-летний житель Хабаровска Владимир Фетисов вез опасный груз из Москвы в родной город.