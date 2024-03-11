В Перми спасли кошку, брошенную в завязанном пакете в электричке

ПЕРМЬ, 11 мар — РИА Новости. В Пермском крае сотрудники железнодорожной службы спасли кошку, которую бросили в завязанном пакете в вагоне «Ласточки», сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«Благодаря умелым и своевременным действиям <…> питомца спасли. Железнодорожники приняли решение назвать кошку Ласточкой в честь модели электропоезда, в которой ее оставил неизвестный. Теперь у нее новый дом и любящие хозяева», — говорится в заявлении.
По данным надзорного ведомства, сотрудники прокуратуры обратили внимание и отреагировали на публикацию в СМИ о том, что пассажир электрички бросил в завязанном пакете молодую кошку. Животное быстро спасли и отнесли в кассы вокзала Пермь-2.
Уточняется, что кошку сначала поместили в приют «Лапки-Царапки», откуда ее забрал к себе неравнодушный работник транспортной прокуратуры.