В Перми спасли кошку, брошенную в завязанном пакете в электричке

«Благодаря умелым и своевременным действиям <…> питомца спасли. Железнодорожники приняли решение назвать кошку Ласточкой в честь модели электропоезда, в которой ее оставил неизвестный. Теперь у нее новый дом и любящие хозяева», — говорится в заявлении.