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Настоятель монастыря в Молдове, на которого напали и пытались убить, выжил: Ему срочно требуется переливание крови

Больница Сорок просит граждан стать донорами.
Источник: Комсомольская правда

Настоятель монастыря в Сороках находится в тяжелом состоянии: ему срочно требуется кровь.

Напомним, что на настоятеля монастыря «Покров Богородицы» архимандрита Иеронима утром 10 марта было совершено нападение. Его нашли лежащим в луже крови на территории монастыря в Косэуцах Сорокского района. По предварительной информации, ему нанесли удары ножом в шею и спину.

Предположительно на него напал местный житель с психическими расстройствами, который в течение года посещал все богослужения, проводимые священником. Изначально сообщалось, что настоятель был убит. Позже поступила информация, что старец выжил и находится в тяжелом состоянии в больнице.

Настоятель монастыря в Косэуць находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Директор больницы в Сороках отметила, что священник находится в сознании, говорит, но нуждается в переливании крови.

— Старец монастыря в селе Косэуць поступил в больницу в критическом состоянии. Мы ему провели операцию вместе со специалистами из Кишинева. Состояние пациента на данный момент тяжелое, но стабильное: он в сознании, разговаривает, — отметила директор больницы.

В связи с серьезной кровопотерей, пациент нуждается в переливании крови. Больница Сорок просит граждан стать донорами. Желающих ждут 12 и 14 марта, в 08.00, в отделении переливания крови больницы в Сороках.

медицина