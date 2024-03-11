За выходные и праздники в Воронежской области задержали 102 нетрезвых водителя

В выходные и праздничные дни воронежские госавтоинспекторы задержали на дорогах 102 нетрезвых водителя. Из них 88 человек — в районах области и 14 водителей — в Воронеже. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Двух пьяных водителей — в Воронеже и Лисках — помогли задержать очевидцы, сообщившие о нарушителях в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.
Так, 10 марта очевидцы сообщили инспекторам о водителе на «Фольксваген Гольф». Мужчину заметили по улице Куцыгина с алкоголем. Полицейские оперативно задержали 31-летнего местного жителя в районе дома № 12 на той же улице. Водитель имел явные признаки опьянения, однако от тестирования он отказался.
Проверка по базам данных показала, что этот мужчина уже попадал в поле зрения ГИБДД за аналогичное нарушение и лишался прав.
На этот раз мужчине грозит уже уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.