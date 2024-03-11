Пассажирку, обругавшую матом бортпроводников, сняли с рейса Москва — Сочи

Пассажирку, которая кричала и ругалась матом при посадке на борт самолета, сняли с рейса в Шереметьево. Улететь из Москвы в Сочи в тот день ей не удалось.
Во время посадки пара людей нецензурно выражалась в адрес других пассажиров и экипажа лайнера, при этом они также громко кричали.
«Информацию передали командиру воздушного судна, он по громкой связи сделал им предупреждение. Один успокоился и спокойно сел на свое место. Но девушке показалось мало», — сообщил телеграм-канал «Авиаторщина».
Было принято решение снять дебоширку с рейса. Для этого в самолет вызвали сотрудников авиационной безопасности и полицейских. Когда девушку начали выводить из лайнера, она стала драться. Есть вероятность, что административным протоколом все не ограничится, ей может грозить уголовное дело.