Пассажирку, обругавшую матом бортпроводников, сняли с рейса Москва — Сочи

Было принято решение снять дебоширку с рейса. Для этого в самолет вызвали сотрудников авиационной безопасности и полицейских. Когда девушку начали выводить из лайнера, она стала драться. Есть вероятность, что административным протоколом все не ограничится, ей может грозить уголовное дело.