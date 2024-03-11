В Воронеже у «Аксиомы» подрались водитель маршрутки и нетрезвый пассажир

Жители Воронежа стали свидетелями драки между водителем маршрутки № 5а и нетрезвым водителем. Очевидцы сняли на камеру выяснение отношений и опубликовали в соцсетях в понедельник, 11 марта.
И вновь героем пабликов стал водитель автобуса № 5а — он проехал остановку, не высадив людей, без предупреждения. Инцидент произошёл 9 марта вечером на остановке «Аксиома» в Коминтерновском районе. Женщина, которая проехала свою остановку, стала громко возмущаться и требовать возврата денег.
За защиту женщины встал один из пассажиров. Беда только в том, что он был пьян, и потасовка превратилась в мордобой — трезвый на тот момент водитель надавал по лицу агрессивному «заступнику».