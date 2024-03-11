Пострадавшую в массовом падении в Сочи лыжницу выписали из больницы

«Утром у нее взяли анализы, все анализы в порядке, все хорошо. Ее мама с отъездом команды привезет в аэропорт, и команда поедет домой», — рассказал «Сапа Юг» технический делегат Федерации лыжных гонок России Игорь Беломестнов.