Пострадавшую в массовом падении в Сочи лыжницу выписали из больницы

Лыжницу, которую пострадала во время массового завала на гонке в Сочи, выписали. Из больницы спортсменку забрала мама.
«Утром у нее взяли анализы, все анализы в порядке, все хорошо. Ее мама с отъездом команды привезет в аэропорт, и команда поедет домой», — рассказал «Сапа Юг» технический делегат Федерации лыжных гонок России Игорь Беломестнов.
Напомним, 8 марта в горах сочи проходила лыжная гонка Спартакиады. Во время нее произошел массовый завал, в котором пострадали участники заезда.
Собственное расследование обстоятельств массового завала лыжниц начала Российская Федерация лыжных гонок.