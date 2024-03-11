Двух южноуральцев осудят за несколько нападений и хищение 23 млн рублей

По данным прокуратуры Челябинской области, на скамье подсудимых окажутся два жителя Челябинской области. Они стали обвиняемым в уголовном деле по статьям об угоне и разбое.
Первое преступление, по версии следствия, произошло в феврале 2018 года в Карталах. Мужчины пробрались в один из цехов ОАО «Челябвтормет». Там они избили охранника, используя гвоздодер и электрошокер, и угнали его машину. Их следующей точкой стало помещение на станции «Весовая», где хранился сейф. В результате они вынесли оттуда свыше 3 миллионов рублей.
Через год, в апреле 2019-го, ночью обвиняемые ворвались в дом фермеров в поселке Браиловский. Жильцов также связали, избили и ограбили. Злоумышленники унесли с собой 20 миллионов рублей и золотые украшения.
Преступников поймали. Во время следствия имущество обвиняемых на три миллиона рублей было арестовано.
Уголовное дело предстоит рассмотреть Агаповскому районному суду.