Двух южноуральцев осудят за несколько нападений и хищение 23 млн рублей

Первое преступление, по версии следствия, произошло в феврале 2018 года в Карталах. Мужчины пробрались в один из цехов ОАО «Челябвтормет». Там они избили охранника, используя гвоздодер и электрошокер, и угнали его машину. Их следующей точкой стало помещение на станции «Весовая», где хранился сейф. В результате они вынесли оттуда свыше 3 миллионов рублей.