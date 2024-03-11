Двое детей пострадали в ДТП 11 марта

По информации пресс-службы УМВД, первый инцидент случился в 12:50 на улице Биофабрика, а второй примерно через час, в 13:40, на улице 22-го Партсъезда.
На Биофабрике девочка 2016 года рождения была сбита автомобилем марки «Хундай». Она переходила дорогу возле дома № 12 вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы, потребовалась помощь медиков.
Во втором ДТП пострадал мальчик такого же возраста. Ребенок вместе с матерью переходил улицу 22-го Партсъезда около остановки «Сады Березка» также не по пешеходнику. Мальчику понадобилась медицинская помощь.
Напомним, ранее мы писали, что в Омске будут судить водителя автобуса, насмерть сбившего 62-летнюю женщину.