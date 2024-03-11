В селе под Симферополем потушили пожар в лесу

По данным ведомства, сигнал о возгорании сухой растительности в районе симферопольского села Пионерское поступил спасателям накануне в 13.25. К месту происшествия немедленно выдвинулись пожарные и сотрудники симферопольского лесхоза.
«По прибытии стало известно, что горит лесная подстилка. Существует угроза распространения огня на лесной массив. Крымские огнеборцы с применением хлопушек, ранцев “Ермак” и специализированной техники приступили к ликвидации», — сообщили детали в ведомстве.
Тушение осложнялось сложным рельефом и сильным ветром, однако «перехода» огня удалось избежать. На борьбу с пламенем у специалистов ушло два часа. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
«Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты. Всего было задействовано 17 человек», — уточнили в МЧС.