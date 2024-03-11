11 марта , РИА Крым , События

В селе под Симферополем потушили пожар в лесу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. 500 квадратных метров лесной подстилки выгорело в Симферопольском районе, пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар за два часа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.