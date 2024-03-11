В минздраве рассказали о состоянии выживших в ДТП со скорой в Пермском крае

Информацию о состоянии выживших в ДТП с автомобилем скорой помощи в Пермском крае рассказали сайту perm.aif.ru в региональном минздраве.
Речь идёт об аварии, которая произошла ночью 10 марта в Соликамске на улице Всеобуча. В ДТП столкнулись карета скорой помощи, в которой находился пациент, и автомобиль BMW. Пациент скорой скончался на месте аварии.
В минздраве Пермского края рассказали сайту perm.aif.ru, что ещё четверо пострадавших в результате ДТП находятся в больнице. Это два фельдшера, водитель автомобиля скорой помощи и водитель иномарки.
«На сегодняшний день они продолжают лечение в условиях стационара, состояние всех оценивается как удовлетворительное», — уточнили в минздраве.
Напомним, по данным ГУ МВД по Пермскому краю, водитель иномарки, врезавшийся в автомобиль скорой помощи, был пьян. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.