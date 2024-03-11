Транспортная прокуратура проверила сход поезда с рельсов в Сызрани

Транспортная прокуратура завершила проверку после инцидента на железнодорожном пути в Сызрани. Там в январе этого года поезд сошел с рельсов на стрелочном переводе № 3 маневрового района. Об этом сообщает Приволжская транспорта прокуратура.
Выяснилось, что причиной ЧП стало неудовлетворительное состояние пути необщего пользования и стрелочного перевода. В отношении ответственного за состояние данного участка было возбуждено дело об административном правонарушении. Также начальнику пути дистанции пути внесено представление.
Дело было передано в Управление Ространснадзора по ПФО для дальнейшего рассмотрения. Надзорное ведомство следит за устранением выявленных нарушений.