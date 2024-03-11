МВД сообщило детали задержания в Кыштыме преступника, выстрелившего в полицейского

По информации официального представителя ведомства Ирины Волк, инспекторы остановили иномарку и попросили водителя предъявить документы. В удостоверении полицейские заметили признаки подделки. В этот момент злоумышленник начал движение. Один из сотрудников ухватился за дверь машины, но остановить нарушителя ему не удалось. Началось преследование.