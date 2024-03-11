МВД сообщило детали задержания в Кыштыме преступника, выстрелившего в полицейского

По информации официального представителя ведомства Ирины Волк, инспекторы остановили иномарку и попросили водителя предъявить документы. В удостоверении полицейские заметили признаки подделки. В этот момент злоумышленник начал движение. Один из сотрудников ухватился за дверь машины, но остановить нарушителя ему не удалось. Началось преследование.
«Недалеко от лесополосы мужчина оставил транспортное средство и попытался убежать. Он произвел несколько выстрелов в сторону инспекторов, ранив одного из них в руку. Однако полицейские догнали фигуранта и задержали его», — прокомментировала Ирина Волк.
Выяснилось, что задержанный находился в федеральном розыске за участие в незаконном обороте наркотиков.
Следственными органами возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности злоумышленника.
Ранее сообщалось, что житель Свердловской области выстрелил из травматического пистолета в инспектора ДПС в Кыштыме. Все произошло 9 марта текущего года.
Как следует из комментария Следственного комитета РФ, 33-летний ранее судимый мужчина, находясь на территории СНТ «Кварц», пытаясь скрыться от сотрудников полиции, применил в отношении инспектора ДПС насилие, произведя выстрел из травматического пистолета. Потерпевший госпитализирован.
В суд направлено ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.