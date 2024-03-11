Бухгалтер обиделась на маленькую зарплату и получила срок

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Суд Центрального района Минска вынес обвинительный приговор 57-летней женщине, которую судили за хищение денег у структур, на которые она работала бухгалтером, сообщили в прокуратуре Минска.
Жительнице Минского района было предъявлено обвинение в завладении имуществом в особо крупном размере.
«Во время суда было установлено, что обвиняемая, работая главбухом ряда взаимосвязанных между собой юрлиц и ИП, в несколько приемов перечислила с расчетных счетов субъектов хозяйствования на свой счет, а также счет своей дочери свыше 91 тысячи рублей», — рассказали Sputnik в прокуратуре.
Следствие выяснило, что незаконное перечисление средств было произведено в период с ноября 2019 года по ноябрь 2022-го.
В суде обвиняемая заявила, что пошла на хищение из-за обиды: по ее словам, размер выплачиваемого ей вознаграждения не соответствовал объему выполняемой работы.
На стадии следствия женщина добровольно полностью возместила причиненный ущерб.
«С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Центрального района постановил обвинительный приговор», — сказали в прокуратуре.
На основании ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси ей назначено наказание в виде лишения свободы на пятилетний срок со штрафом в размере 500 базовых величин (20 тысяч рублей). Ей также запрещено в течение такого же срока занимать определенные должности.
Согласно приговору, суд применил к ней ст. 77 УК и постановил, что исполнение основного наказания отсрочено на три года.