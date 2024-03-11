Бухгалтер обиделась на маленькую зарплату и получила срок

«Во время суда было установлено, что обвиняемая, работая главбухом ряда взаимосвязанных между собой юрлиц и ИП, в несколько приемов перечислила с расчетных счетов субъектов хозяйствования на свой счет, а также счет своей дочери свыше 91 тысячи рублей», — рассказали Sputnik в прокуратуре.