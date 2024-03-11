СМИ: часть Йоханнесбурга вторую неделю подряд остается без водопроводной воды

Оборудование на электрической подстанции, которая поддерживает работу водопровода, вышло из строя 3 марта, однако до сих пор его не удалось восстановить, отмечает электронное издание. В результате без воды остается 25 районов Йоханнесбурга и его пригородов. Власти доставляют питьевую воду в цистернах, у которых возникают длинные очереди людей с ведрами.