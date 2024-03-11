СМИ: часть Йоханнесбурга вторую неделю подряд остается без водопроводной воды

ПРЕТОРИЯ, 11 марта. /ТАСС/. Десятки тысяч жителей 25 районов Йоханнесбурга уже вторую неделю остаются без водопроводной воды, которая не подается из-за отсутствия электричества. Об этом сообщил новостной портал Sowetan live.
Оборудование на электрической подстанции, которая поддерживает работу водопровода, вышло из строя 3 марта, однако до сих пор его не удалось восстановить, отмечает электронное издание. В результате без воды остается 25 районов Йоханнесбурга и его пригородов. Власти доставляют питьевую воду в цистернах, у которых возникают длинные очереди людей с ведрами.
Между тем член совета окружного прокурора Николь ван Дайк заявила, что ситуация создает угрозу здоровью населения Йоханнесбурга. «Вода из цистерн не пригодна для домашнего использования, — отметила она. — Это создает растущий риск для здоровья».
В Йоханнесбурге проживают более 6 млн человек. Мегаполис является крупнейшим в ЮАР по численности населения.