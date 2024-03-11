В областном Минздраве рассказали об уральцах, попавших в ДТП на Тюменском тракте

В Минздраве Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с фурой на Тюменском тракте 11 марта. Как сообщали в Госавтоинспекции, минивэн Toyota при выезде с обочины столкнулся с грузовиком Hongyan. От удара их выбросило на обочину трассы. Водитель фуры в аварии не пострадал. Он перевозил ягоды из Читинской области в Москву.
В числе пострадавших оказались семь человек, включая водителя в минивэне Toyota. Из них — двое детей.
— Состояние водителя минивэна, осложняется многочисленными травмами. Он получил сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, переломы. В настоящее время врачи проводят ему операцию, — сообщает областной Минздрав. — У годовалой малышки, которая находилась в минивэне, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Остальные пострадавшие в ДТП с фурой получили переломы и ссадины. Медики оказывают им необходимую помощь.