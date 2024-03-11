В областном Минздраве рассказали об уральцах, попавших в ДТП на Тюменском тракте

В Минздраве Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с фурой на Тюменском тракте 11 марта. Как сообщали в Госавтоинспекции, минивэн Toyota при выезде с обочины столкнулся с грузовиком Hongyan. От удара их выбросило на обочину трассы. Водитель фуры в аварии не пострадал. Он перевозил ягоды из Читинской области в Москву.