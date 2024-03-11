Минобороны отчиталось об уничтожении Abrams под Авдеевкой

Авдеевка — это город, который расположен в 10 км к северу от Донецка. Ожесточенные бои за него шли с октября 2023 года. В ночь на 17 февраля 2024 года новый главком ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода войск из города. Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончательном взятии Авдеевки 20 февраля.