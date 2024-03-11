«Творился хаос»: массовое ДТП на БАКАД сняли на видео

В соцсетях распространяется видео, на котором можно увидеть несколько столкнувшихся автомобилей, один из них практически полностью сгорел.
— Утром на БАКАД творился хаос, горели машины, бились об забор, — говорится в одном из постов.
По данным департамента полиции Алматинской области, на кольцевой автодороге БАКАД утром 11 марта в промежутке с 30 по 37 км произошло три ДТП с участием девяти автомашин.
— Предположительно столкновению автомобилей способствовал густой туман. С места происшествия на медобследование доставлены 4 пострадавших. Все обстоятельства ДТП тщательно изучаются. Иная информация будет предоставлена дополнительно, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.