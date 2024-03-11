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«Творился хаос»: массовое ДТП на БАКАД сняли на видео

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием девяти машин произошло на Большой Алматинской кольцевой автодороге (БАКАД) в Алматинской области, в результате пострадали четыре человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях распространяется видео, на котором можно увидеть несколько столкнувшихся автомобилей, один из них практически полностью сгорел.

— Утром на БАКАД творился хаос, горели машины, бились об забор, — говорится в одном из постов.

По данным департамента полиции Алматинской области, на кольцевой автодороге БАКАД утром 11 марта в промежутке с 30 по 37 км произошло три ДТП с участием девяти автомашин.

— Предположительно столкновению автомобилей способствовал густой туман. С места происшествия на медобследование доставлены 4 пострадавших. Все обстоятельства ДТП тщательно изучаются. Иная информация будет предоставлена дополнительно, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.