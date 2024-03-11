На трассе в Казахстане снова застряли граждане Узбекистана. Видео

По сообщению казахстанских СМИ, в трех километрах от поселка Темирбека Жургенова Актюбинской области на 80-м километре автодороги Карабутак — Комсомол — Костанай застрял автобус, в котором находились 17 граждан Узбекистана и Таджикистана.