Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

На трассе в Казахстане снова застряли граждане Узбекистана. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Спасатели Казахстана эвакуировали застрявший на дороге неисправный пассажирский автобус с гражданами Узбекистана и Таджикистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По сообщению казахстанских СМИ, в трех километрах от поселка Темирбека Жургенова Актюбинской области на 80-м километре автодороги Карабутак — Комсомол — Костанай застрял автобус, в котором находились 17 граждан Узбекистана и Таджикистана.

Спасатели эвакуировали технически неисправный пассажирский траснпорт и разместили людей в поселковой мечети. Медицинская помощь иностранцам не требовалась.

Всего, по данным МЧС Казахстана, за прошедшие сутки на двух трассах были спасены 22 человека.

Напомним, что в декабре в Актюбинской области Казахстана перевернулся автобус с узбекистанцами.