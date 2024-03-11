В ведомстве заявили об успешной борьбе с пламенем в 14:56, при этом, по информации региональной прокуратуры, пожар начался примерно в это же время 10 марта. Площадь возгорания достигла порядка 1000 кв. метров, с ним боролись 75 специалистов.
Ситуацию вокруг пожара контролировали сотрудники надзорного органа и петербургского управления Роспотребнадзора. Для выявления вредных веществ в воздухе были взяты пробы, превышение нормативов не зафиксировано.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожарные ликвидировали открытое горение на объекте в Ленобласти.
Горевший ангар в Ленобласти полностью потушили спустя сутки
К 15:00 11 марта пожарные полностью ликвидировали возгорание в ангаре по производству мебели на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве заявили об успешной борьбе с пламенем в 14:56, при этом, по информации региональной прокуратуры, пожар начался примерно в это же время 10 марта. Площадь возгорания достигла порядка 1000 кв. метров, с ним боролись 75 специалистов.