Горевший ангар в Ленобласти полностью потушили спустя сутки

В ведомстве заявили об успешной борьбе с пламенем в 14:56, при этом, по информации региональной прокуратуры, пожар начался примерно в это же время 10 марта. Площадь возгорания достигла порядка 1000 кв. метров, с ним боролись 75 специалистов.



Ситуацию вокруг пожара контролировали сотрудники надзорного органа и петербургского управления Роспотребнадзора. Для выявления вредных веществ в воздухе были взяты пробы, превышение нормативов не зафиксировано.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожарные ликвидировали открытое горение на объекте в Ленобласти.