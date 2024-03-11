Александр Бастрыкин заинтересовался строительством крематория под Самарой

Руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался скандалом вокруг строительства крематория и нового кладбища в Самарской области. Он поручил предоставить доклад после поступивших жалоб от местных жителей.
— Сельчане опасаются, что деятельность данных объектов повлечет негативное воздействие на их здоровье и окружающую среду, — пояснили в информационном центре СК России.
Напомним, жители села Кривое Озеро в Красноярском районе высказываются против строительства крематория вблизи своего населенного пункта уже несколько лет. Ранее Александр Бастрыкин обращал внимание на данную ситуацию.
В настоящее время региональный следственный комитет проводит процессуальную проверку. Промежуточные результаты расследования и принимаемые меры находятся под личным контролем главы следственного комитета России.