Пакеты с содержимым на 20 млн тенге нашли в квартире в Таразе

Кроме того, было изъято 500 гр. метанола и более 250 тыс. кг различных прекурсоров (соляная, уксусная и серная кислоты). В феврале в Таразе полицейские предотвратили распространение наркотиков, стоимость которых на «черном рынке» составляла около 36 млн тенге. По подозрению в хранении психотропных веществ в особо крупном размере задержали 26-летнего жителя Алматинской области. Ранее пенсионер из Жамбылской области стал подозреваемым в хранении более 30 кг марихуаны. Наркотики изъяли из семи тайников, устроенных у него в доме, где проживали его пятеро несовершеннолетних детей. По данному факту проводится досудебное расследование.