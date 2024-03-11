Пакеты с содержимым на 20 млн тенге нашли в квартире в Таразе

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, во всех районах Жамбылской области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие антинаркотического характера «Дармек». Департаментом полиции Жамбылской области в период проведения рейдов выявлено семь правонарушений. Из незаконного оборота изъято более 8,5 кг различных наркотических средств.
«Сотрудниками УПН задержаны 35 и 33-летние жители Тараза, занимавшиеся сбытом синтетических наркотиков, у которых в результате обыска изъято более 320 гр. мефедрона стоимостью 20 млн тенге», — рассказали в МВД.
Целью ОПМ «Дармек» являлось выявление и пресечение правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
«Сотрудниками полиции проводились проверки 18 аптек, 15 медицинских учреждений и 6 складских помещений, где выявлено 16 административных наркоправонарушений. Среди них 8 фактов нарушений требований технической укрепленности помещений, 5 нарушений правил фармацевтической деятельности, 2 нарушения условий лицензирования и 1 факт незаконной фармацевтической деятельности», — сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.
Кроме того, было изъято 500 гр. метанола и более 250 тыс. кг различных прекурсоров (соляная, уксусная и серная кислоты). В феврале в Таразе полицейские предотвратили распространение наркотиков, стоимость которых на «черном рынке» составляла около 36 млн тенге. По подозрению в хранении психотропных веществ в особо крупном размере задержали 26-летнего жителя Алматинской области. Ранее пенсионер из Жамбылской области стал подозреваемым в хранении более 30 кг марихуаны. Наркотики изъяли из семи тайников, устроенных у него в доме, где проживали его пятеро несовершеннолетних детей. По данному факту проводится досудебное расследование.
Также в доме в Жамбылской области полицейские нашли в стиральной машинке наркотики на 11 млн тенге, а под диваном было обнаружено незарегистрированное ружье. Стражи порядка задержали 37-летнего мужчину.