26-летнего жителя Пермского края будут судить за жестокое тройное убийство

Согласно материалам следствия, убийство произошло вечером 17 июня 2023 года в одном из общежитий Березников. 26-летний житель города находился в алкогольном опьянении, когда между ним и ещё двумя мужчинами и одной женщиной завязалась ссора. Причиной стал давний конфликт компании.