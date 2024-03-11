26-летнего жителя Пермского края будут судить за жестокое тройное убийство

Дело о жестоком тройном убийстве 26-летним мужчиной передано в суд в Пермском крае, сообщает СУ СК России Прикамья.
Согласно материалам следствия, убийство произошло вечером 17 июня 2023 года в одном из общежитий Березников. 26-летний житель города находился в алкогольном опьянении, когда между ним и ещё двумя мужчинами и одной женщиной завязалась ссора. Причиной стал давний конфликт компании.
По версии следствия, мужчина нанёс всем троим удары монтировкой по голове и телу. Пострадавшие скончались на месте.
Расследование дела по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц» завершено.
«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в краевом СУ СКР.