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26-летнего жителя Пермского края будут судить за жестокое тройное убийство

Инцидент произошёл в Березниках.

Дело о жестоком тройном убийстве 26-летним мужчиной передано в суд в Пермском крае, сообщает СУ СК России Прикамья.

Согласно материалам следствия, убийство произошло вечером 17 июня 2023 года в одном из общежитий Березников. 26-летний житель города находился в алкогольном опьянении, когда между ним и ещё двумя мужчинами и одной женщиной завязалась ссора. Причиной стал давний конфликт компании.

По версии следствия, мужчина нанёс всем троим удары монтировкой по голове и телу. Пострадавшие скончались на месте.

Расследование дела по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц» завершено.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в краевом СУ СКР.