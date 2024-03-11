В Белыничах водитель предприятия АПК похитил почти 8 тонн пшеницы

11 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белыничах 42-летний водитель похитил с территории сельхозорганизации 7,8 т пшеницы, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.



Правоохранители выяснили, что злоумышленник загрузил часть пшеницы в бункер, а остатки продал знакомому. Товар он привез прямо на подворье покупателя.



Зерно возвращено хозяйству. По данному факту проводится проверка. −0-