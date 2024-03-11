Бывшего воронежского депутата Госдумы оштрафовали на 3,5 млн рублей за взятки

Он также лишен права заниматься деятельностью в сфере образования на два года, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.



По версии следствия, с февраля 2018 по май 2021 года Александр Сысоев получил от двух студентов 390 тыс. рублей. Взамен он поставил хорошие оценки за зачеты и экзамены и закрыл ранее имевшиеся академические задолженности без фактической проверки у студентов знаний и навыков.



Владимир Орлов

