Он также лишен права заниматься деятельностью в сфере образования на два года, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, с февраля 2018 по май 2021 года Александр Сысоев получил от двух студентов 390 тыс. рублей. Взамен он поставил хорошие оценки за зачеты и экзамены и закрыл ранее имевшиеся академические задолженности без фактической проверки у студентов знаний и навыков.
Владимир Орлов
Бывшего воронежского депутата Госдумы оштрафовали на 3,5 млн рублей за взятки
Советский райсуд Воронежа оштрафовал бывшего ректора воронежского филиала Российского экономического университета имени Плеханова и экс-депутата Госдумы Александра Сысоева на 3,5 млн руб. за взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).
Он также лишен права заниматься деятельностью в сфере образования на два года, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.