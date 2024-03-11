В Краснодаре загорелся многоэтажный дом возле парка Галицкого

В социальных сетях очевидцы опубликовали кадры, на которых дым клубами валит из многоэтажного дома, расположенного возле парка Галицкого. По версии горожан, загорелся бар, сообщили местные паблики.



Официальных комментариев от экстренных служб пока нет.



Ранее «Новая Кубань» писала, что строящаяся многоэтажка загорелась в Краснодаре. Пожар произошел на улице Батуринской.