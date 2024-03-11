Отогрели и отпустили на волю: Под Ростовом спасли косулю, которая провалилась под лед

В Шолоховском районе Ростовской области спасатели развернули целую операцию, чтобы помочь детенышу косули, попавшей в смертельную ловушку. Животное, по всей видимости, хотело перебежать реку по тонкому льду, но поскользнулось и угодило в воду.
БУДТО ПОНИМАЛА, ЧТО ЭТО ЕЕ ШАНС НА ЖИЗНЬ.
Только по счастливой случайности рядом оказались люди, ставшие свидетелями этой ситуации. Дело в том, что ЧП с косулей произошло хоть и недалеко от населенного пункта, но в довольно безлюдном месте.
Очевидцы, понимая, что не смогут помочь животному, набрали 112. Спасатели областной службы спасения на водах быстро отреагировали на вызов.
Сотрудники на лодке добрались до обессилевшей косули и аккуратно вытащили ее из ледяной воды. Она словно понимала, что это ее шанс на жизнь, и даже не пыталась сопротивляться.
Как только детеныш оказался в лодке, специалисты накрыли его одеялом и поплыли к берегу.
ОТОГРЕЛИ И ВЫПУСТИЛИ В ЛЕС.
Спасатели понимали, что замерзшую косулю опасно отпускать сразу — может не выжить. Поэтому сначала напарники отнесли ее в теплое помещение. Только после того, как малыш высох и отогрелся, его выпустили на волю.
— Поскольку подразделение расположено в станице, граничащей с лесным массивом, спасатели не первый раз приходят на помощь диким животным и птицам, — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.
ОТБИЛА КОСУЛЮ У ВОЛКОВ.
К слову, это не первый случай, когда дончане помогают косулям.
Так, возле базы отдыха под Волгодонском женщина отбила животное у волков. Она услышала крик и решила, что это человек. Дончака кинулась туда, откуда слышала звук. Но оказалось, что кричал не человек, а косуля, которую покусали волки.
По словам волгодончанки, ее появление отпугнуло хищников. Израненную семимесячную косулю женщина отвезла в ветклинику. Ветеринар выхаживала пострадавшую: обрабатывала раны, стелила пеленки и кормила из шприца. Однако повреждения были слишком серьезными — на четвертый день детеныш скончался.