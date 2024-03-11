Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра

Кроме того, губернатор Херсонской области рассказал о ситуации в селе Крынки. По его словам, там могут находиться до 30 украинских военных, по ним работает фронтовая авиация.



«Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага, как на правобережье, так и на части территории села Крынки», — уточнил Сальдо.

В конце февраля он сообщил, что украинские военные не оставляют попыток высадиться в районе Крынок, но их планы срывают ВС России.