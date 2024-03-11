Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра

«Подорван нашими бойцами и сел на мель буксир, выведенный противником в русло Днепра, предположительно, из реки Кошевой. Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, что могут устроить украинские формирования в рамках так называемого наступления в Черном море», — написал глава региона.
В понедельник глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что «действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму». Зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя эти утверждения, предупредил, что Россия готова дать отпор противнику.
Кроме того, губернатор Херсонской области рассказал о ситуации в селе Крынки. По его словам, там могут находиться до 30 украинских военных, по ним работает фронтовая авиация.
«Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага, как на правобережье, так и на части территории села Крынки», — уточнил Сальдо.
В конце февраля он сообщил, что украинские военные не оставляют попыток высадиться в районе Крынок, но их планы срывают ВС России.
О попытках ВСУ прорваться на левый берег Днепра рассказал президент Владимир Путин, подводя итоги прошлого года. По его словам, противник пытался обеспечить движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. Таким образом, они отправили своих людей на истребление, так как украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, БПЛА и других средств поражения, уточнил глава государства.
* Внесен в список террористов и экстремистов.