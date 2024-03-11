В Краснодаре в здании Сбербанка произошел пожар

В центре Краснодара случилось возгорание. Пожар произошел на улице Красноармейской.



По словам очевидцев, возле многоэтажного здания на протяжении несколько часов стоял запах гари. Об этом написали местные паблики.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю прокомментировали данный инцидент. В ведомстве сообщили, что информация о возгорании поступила в экстренные службы в 16:00. Спустя 4 минуты на место прибыли спасатели.



Пожарные установили, что произошло возгорание стройматериалов на техническом этаже здания Сбербанка. Огонь охватил площадь в 2 квадратных метра.



В 16:45 пламя локализовали, через пять минут ликвидировали открытое горение. В 16:52 устранили последствия происшествия.



К тушению пожара было привлечено 40 человек личного состава от МЧС России и задействовано 13 единиц техники.



Сообщается, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Из здания, где случилось воспламенение, спасатели эвакуировали 864 человека.