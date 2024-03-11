В Приднестровье столкнулись три автомобиля: В аварии пострадали ребенок и пенсионерка

В Бендерах 10 марта днём произошло ДТП с участием трёх автомобилей, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
На улице Котовского, где одностороннее движение, 44-летний водитель такси «Ниссан» перед поворотом налево заблаговременно не занял крайнее положение на проезжей части. В результате столкнулся с корейским внедорожником, ехавшим в левом ряду. От удара тот резко изменил направление и столкнулся с припаркованной «Ауди».
Пассажиры внедорожника — пенсионерка и 13-летний мальчик — получили травмы. Женщине врачи диагностировали ушиб коленного сустава и растяжение шеи. Она направлена на амбулаторное лечение.
Подросток остаётся под наблюдением медиков в Бендерском центре матери и ребёнка.
Машины получили механические повреждения. По факту ДТП проводится разбирательство.