В Приднестровье столкнулись три автомобиля: В аварии пострадали ребенок и пенсионерка

На улице Котовского, где одностороннее движение, 44-летний водитель такси «Ниссан» перед поворотом налево заблаговременно не занял крайнее положение на проезжей части. В результате столкнулся с корейским внедорожником, ехавшим в левом ряду. От удара тот резко изменил направление и столкнулся с припаркованной «Ауди».