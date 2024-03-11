Более 30 западных военных могли быть уничтожены вместе с ЗРК Patriot в ДНР. Кто попал под удар «Искандера»?

В свою очередь, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что главная трудность с заменой ЗРК Patriot связана с их доставкой ВСУ. Он отметил, что Patriot — очень громоздкая система, и ее довольно проблематично доставить на Украину. «Американцы имеют их ограниченное количество, и производство они прекратили. Они произвели для себя, и на продажу у них ничего не осталось», — указал Матвийчук. Он заключил, что эта потеря для Украины почти невосполнима, если только не получится договориться с Польшей по поставке резерва.