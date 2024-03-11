Наезд на подростка в Уральске: виновнику ДТП вынесли новый приговор

Девочку сбили на пешеходном переходе. Она получила серьезное повреждение мозга, в нескольких местах переломаны руки и ноги. 31 января суд первой инстанции приговорил виновника ДТП к полутора годам ограничения свободы. Повлияли положительные характеристики с работы и отсутствие судимости. Мама девочки не согласились с вердиктом. Тем более, что во время ДТП водитель был под наркотиками.