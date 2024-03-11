Сотрудники ССО Украины были поражены ракетным ударом в Одесской области

ТАСС, 11 марта. Операторы безэкипажных катеров и военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций Украины были поражены в результате ракетного удара в Одесской области в ночь на понедельник. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.