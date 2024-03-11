Bild: российские военные захватили в Авдеевке современный танк Leopard 2A6

«В воскресенье российские военнослужащие опубликовали фотографии поврежденного основного боевого танка Leopard 2A6. Это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из Германии, который смогла захватить Россия. По информации Bild, фотография подлинная», — говорится в публикации.
По данным журнала, кадр сделан на севере Авдеевки, 900 метрами южнее села Степовое. ВСУ ввели танк в бой 30 октября, но его подбили уже на следующий день. Экипаж при этом сумел спастись.
«Для Украины это означает, что у нее осталось максимум 17 современных немецких танков, около половины из которых постоянно ремонтируется в Литве», — резюмирует Bild.
Вооруженные силы России подбили в зоне проведения спецоперации уже десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC. Недавно стало известно и об уничтожении четырех американских танков Abrams.