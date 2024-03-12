«Сын плакал и спрашивал: мама, ты умрёшь?»: подробности ЧП в музее под Калининградом, где мальчик ранил мать

«Мне потом звонили, говорили, что не могут попасть внутрь — ворота заперты. Как я поняла, сначала директор туда никого не пускал и не шёл на контакт. Он говорил, что ружьё не стреляет — мол, дуло было заварено… Но какой смысл отрицать — пулю-то извлекли. Люди всё видели, что оружие лежало открыто у входной двери. Уже после директор всё же сказал, что это упущение — оставили оружие в свободном доступе», — говорит Галина.