«Сын плакал и спрашивал: мама, ты умрёшь?»: подробности ЧП в музее под Калининградом, где мальчик ранил мать

Ружьё, из которого восьмилетний посетитель музея случайно ранил свою маму, лежало в туалете у входа и его мог взять любой желающий. Об этом «Клопс» рассказала сама пострадавшая.
В воскресенье, 10 марта, Галина и Миша (имена изменены) отправились на машине в посёлок под Калининградом в компании подруги и её сына.
«На сайте музея было указано, что все экспонаты можно брать в руки и трогать. Среди них было оружие, старинная утварь, мебель, довоенные предметы быта, во дворе — ретроавтомобили», — рассказывает Галина.
Калининградки перевели деньги за билеты, их встретил экскурсовод. Обошли зал, затем отправились во двор через второй вход.
«Здание немецкое, красивое, экскурсия очень интересная. Экспонаты действительно можно было держать в руках. Во дворе я обратила внимание на бутылки, стоявшие в ряд, и кучу битого стекла. Подумала, что кто-то палит по мишеням, и попросила детей не подходить к осколкам. Через этот же вход мы вернулись в здание, чтобы сходить в туалет», — вспоминает Галина.
В помещении они сразу увидели комод с выдвижными ящиками. На нём лежали топографические карты, а сверху — ружьё. Дети взяли оружие и попросили разрешения сфотографироваться.
"Даже мысли не было, что ружьё заряжено! По всему музею лежало оружие, которое все брали в руки! Сначала ребёнок подруги взял эту винтовку, потом Миша. Я успела его сфотографировать.
Сын не направлял ствол на меня — винтовка была тяжёлая, он хотел её поудобнее перехватить и случайно нажал на курок. Тут раздался выстрел", — вспоминает Галина.
Женщина выхватила у сына ружьё, боялась, что он сам поранится или ранит ещё кого-то. Забежала в музейный зал и бросила оружие на пол.
«Там всё было в моей крови — пуля прострелила ладонь. Мы все безумно перепугались. Подруга сразу прыгнула за руль, мне зажали рану, посадили в машину и помчались в БСМП. По дороге мне стало очень плохо — боль адская, я начала терять сознание. Сын был бледный, плакал, всё повторял: “Мама как же так, я в тебя выстрелил! Ты умрёшь?” — рассказывает Галина.
В больницу приехал муж Галины и забрал ребёнка, а маму отправили на операцию. Пулю вытащили, но в кисти осталась стружка, нужно будет делать повторный рентген. Галина говорит, что сейчас не чувствует один палец — видимо, перебиты нервы.
Информацию об огнестреле медики сразу передали в полицию. В музей отправились сотрудники УМВД.
«Мне потом звонили, говорили, что не могут попасть внутрь — ворота заперты. Как я поняла, сначала директор туда никого не пускал и не шёл на контакт. Он говорил, что ружьё не стреляет — мол, дуло было заварено… Но какой смысл отрицать — пулю-то извлекли. Люди всё видели, что оружие лежало открыто у входной двери. Уже после директор всё же сказал, что это упущение — оставили оружие в свободном доступе», — говорит Галина.
Ранее в УМВД по Калининградской области рассказали, что несчастный случай произошёл 10 марта в Гурьевском районе. Восьмилетний мальчик и его мама приехали в музей, где в качестве экспонатов выставлены различные виды оружия. Ребёнок зашёл в подсобное помещение, где сотрудник хранил свою пневматическую винтовку. Школьник взял оружие и случайно выстрелил в сторону мамы.