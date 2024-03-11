Житель Актобе серьезно пострадал при падении в шахту лифта

Согласно информации КТК, все произошло в самом центре города — напротив областной мечети «Нур Гасыр». Каким именно образом мужчина провалился в шахту лифта, пока выясняется. Но известно, что новостройка еще не сдана в эксплуатацию и там еще идут строительные работы.