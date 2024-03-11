Житель Актобе серьезно пострадал при падении в шахту лифта

Согласно информации КТК, все произошло в самом центре города — напротив областной мечети «Нур Гасыр». Каким именно образом мужчина провалился в шахту лифта, пока выясняется. Но известно, что новостройка еще не сдана в эксплуатацию и там еще идут строительные работы.
Пострадавший находится в больнице. По данным медиков, у него травмы головы и грудной клетки. А также перелом костей предплечья.
«С помощью жестких носилок спасатели вынесли пострадавшего из строящегося здания и передали сотрудникам медицинской помощи». Главный специалист Управления ДЧС Актюбинской области Нурбек Оралбаев.
Ранее сообщалось, что каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта. Такими данными поделились в Национальной Ассоциации лифтовиков Казахстана. Самая плачевная ситуация с подъемниками сложилась в Павлодарской и Карагандинской областях, а также на западе и востоке страны.