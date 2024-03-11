Ответственность за педофилию хотят ужесточить в Беларуси

По его словам, ужесточение законодательства может не повлиять на число данных преступлений, но жители республики хотят справедливости. Депутат уточнил, что в Беларуси сделают такие условия, что лечить педофилов не будут. «Мы будем бороться с этим жесточайшим образом», — резюмировал Гайдукевич.