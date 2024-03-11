Ответственность за педофилию хотят ужесточить в Беларуси

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Депутаты Палаты представителей Национального собрания собираются инициировать ужесточение ответственности за педофилию, сообщил председатель Либерально-демократической партии, парламентарий Олег Гайдукевич в эфире телеканала СТВ в понедельник.
Он напомнил, что в республике за педофилию ужесточили ответственность, но этого мало.
«Я задавал этот вопрос генпрокурору, он сказал, что прокуратура не против. Но надо подходить вдумчиво. Мы будем инициировать ужесточение ответственности за педофилию. Я знаю аргументы», — сказал Гайдукевич.
По его словам, ужесточение законодательства может не повлиять на число данных преступлений, но жители республики хотят справедливости. Депутат уточнил, что в Беларуси сделают такие условия, что лечить педофилов не будут. «Мы будем бороться с этим жесточайшим образом», — резюмировал Гайдукевич.
Как ранее сообщал генпрокурор Андрей Швед, в минувшем году выросло число несовершеннолетних, которые пострадали от преступлений против половой неприкосновенности, — с 922 в 2022 году до 1 291 в 2023-м.
В отношении большинства потерпевших преступления были совершены в прошлые годы и выявлены в 2023 году.
Он также отмечал, что в прошлом году по поручению главы государства разработан и утвержден План мероприятий по защите детей от сексуального насилия и профилактике рецидивной преступности.