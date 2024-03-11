Карагандинцы покидают дома из-за потопа

Больше всего страдают дома, расположенные ниже уровня дороги. Весь растаявший снег огромными ручьями затекает внутрь. Жители, поняв, что не в силах справиться с потопом, спасают технику и мебель. Стариков и детей отправляют к родственникам. По словам местных, такой воды они еще не видели. И связывают это с прошлогодним ремонтом дороги. В акимате же призывают до прихода тепла как можно скорее вывезти весь снег со дворов. На улицах частного сектора все еще стоят высокие сугробы. На сегодняшний день в списке пострадавших от талых вод уже как минимум четыре дома.