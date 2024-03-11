В Семее водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

«Расследование по факту наезда на пешехода находится на особом контроле Департамента полиции. Водитель уже привлечен к ответственности за оставление места ДТП. Автомашина в тот же день была помещена на спецстоянку. По факту получения телесных повреждений будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Данный факт взят на особый контроль», — рассказал начальник ДП области Абай Бекторе Султан.