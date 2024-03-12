В Волгограде угрожавшему судье Арсену Мелконяну грозят 3,5 года тюрьмы и штраф

В Краснооктябрьском райсуде Волгограда 11 марта прошли прения сторон по уголовному делу 33-летнего Арсена Мелконяна, который из-за ссоры в родительском чате убил риелтора, а потом угрожал убийством судье, сотруднику ФСИН и экс-супруге с дочерью.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области, государственное обвинение в прениях сторон запросило для Мелконяна 3 года 7 месяцев колонии и 250 тысяч рублей штрафа.
В этот раз Арсену Мелконяну вменяют угрозу применение насилия сотруднику СИЗО в марте 2022 года, угрозу убийством судье, которая вынесла ему первый приговор, а также два эпизода угрозы убийством бывшей супруге и дочери. Свою вину подсудимый признал частично. Следующее заседание суда пройдет 14 марта 2024 года в 11.00.
Напомним, осенью 2020 года Арсен Мелконян после ссоры его сестры в родительском чате на глазах десятков людей избил риелтора Романа Гребенюка в банке в центре Волгограда. Мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание. Затеявшая разборки Анна Мелконян клялась, что не просила брата разобраться с обидчиком. За подстрекательство ей дали 5,5 лет колонии общего режима. Ее муж, Арман Смбатян, который по телефону также угрожал Гребенюку и страховал Мелконяна в банке, получил 7 лет лишения свободы. Проломившего голову риелтору Арсена приговорили к 11 годам колонии строгого режима.
Приговор обжаловали и Четвертый кассационный суд в Краснодаре отправил дело на новое рассмотрение. Весной 2023-го Арсен Мелконян оказался на свободе. В мае его задержали за угрозы судьей и жене. Судья Дзержинского райсуда взял самоотвод после угроз своей коллеге. Так что дело рассматривают в другом районе Волгограда.