В Волгограде угрожавшему судье Арсену Мелконяну грозят 3,5 года тюрьмы и штраф

Напомним, осенью 2020 года Арсен Мелконян после ссоры его сестры в родительском чате на глазах десятков людей избил риелтора Романа Гребенюка в банке в центре Волгограда. Мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание. Затеявшая разборки Анна Мелконян клялась, что не просила брата разобраться с обидчиком. За подстрекательство ей дали 5,5 лет колонии общего режима. Ее муж, Арман Смбатян, который по телефону также угрожал Гребенюку и страховал Мелконяна в банке, получил 7 лет лишения свободы. Проломившего голову риелтору Арсена приговорили к 11 годам колонии строгого режима.