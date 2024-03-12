В Ростове-на-Дону на протяжении четырех дней ищут пропавшую школьницу

Оксану Шкаринову последний раз видели 7 марта. С того дня девочка перестала выходить на связь и отвечать на сообщения. Обеспокоенные родители забили тревогу. Они пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города. Родные надеются, что ребенок найдется живым.