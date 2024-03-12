Источник: в ВСУ хотят создать радикальную партию с боевым крылом

Ранее представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости, что специалисты получили доступ к Telegram-каналу ParaBelum, в котором представители элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов «всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ».
В распоряжении РИА Новости оказалась переписка участников чата. В их числе уроженец Киевской области Захаров Владимир Валерьевич, 11.10.1980 года рождения, бывший стрелок 108-го горно-штурмового батальона; морпех с ампутированной ногой Византий Василий Васильевич, 18.05.1991 года рождения, попавший в плен в Мариуполе и вышедший по обмену; военнослужащий ВСУ Черноиваненко Захар Николаевич, 01.02.1995 года рождения.
В чате обсуждают создание политической партии, основанной на методах террора, предлагая начать с расправы над депутатами Верховной Рады, после чего приступить к террористическим действиям с подрывами и устранением несогласных — вплоть до расстрелов.
«Почему мы не создадим свою партию?» — предложил один из участников беседы.
«Вот 111 человек есть [участников чата]», — ответил ему другой.
«Давайте думать. “Зима” [Максим Шевцов с позывным “Зима” — командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ] привел в пример нашего земляка Нестора [Нестор Махно]. А в политике — оно ведь как в любом деле. Вначале по приколу, а потом перерастает в фанатизм. Австрийский художник [Адольф Гитлер] тоже решил по приколу выступить на трибуне», — ответил третий участник беседы (лексика и пунктуация отредактированы РИА Новости с учетом грамматики русского языка).
«Нужно, братцы, как в Китае. Всех к стенке», — предложил еще один участник беседы.
«Ну, значит, нужно будет помимо партии создавать ещё группу отдельную по типу ГУР [Главное управление разведки Минобороны Украины, военная разведка] и делать зачистки в ВР (Верховная рада)», — такую инициативу озвучили в чате.
«Это террор», — написал автор проекта про ГУР, и, исходя из контекста, это не звучало как осуждение, скорее наоборот.
Как предположил один из участников беседы, жители Украины будут понимать, кто стоит за этими терактами, но из-за недовольства верховной властью поддержат такие методы.
Фронда в среде украинских силовиков возникла на фоне многомесячного противостояния уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала.
Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, до этого командовавшего Сухопутными войсками Украины и имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных — в частности, прозвища «генерал-200» и «бахмутский мясник».
Западные СМИ, такие как Washington Post, отмечали политическую мотивацию отстранения Залужного: Зеленский, опасаясь растущей популярности военачальника и видя в нем конкурента, решил отодвинуть его подальше от информационной повестки.
Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта.
МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.