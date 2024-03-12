Источник: в ВСУ хотят создать радикальную партию с боевым крылом

«Давайте думать. “Зима” [Максим Шевцов с позывным “Зима” — командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ] привел в пример нашего земляка Нестора [Нестор Махно]. А в политике — оно ведь как в любом деле. Вначале по приколу, а потом перерастает в фанатизм. Австрийский художник [Адольф Гитлер] тоже решил по приколу выступить на трибуне», — ответил третий участник беседы (лексика и пунктуация отредактированы РИА Новости с учетом грамматики русского языка).