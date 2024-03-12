Думала, что передает деньги директору: флориста из Иркутска обманули мошенники 8 марта

Более 20 женщин и 15 мужчин обманули мошенники за четыре дня в Иркутской области. Доверчивые сибиряки перевели на счета аферистов более 23 миллионов рублей. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Приангарью.
— Одной из жертв стала сибирячка, которая работает флористом в цветочном павильоне. С ней связался неизвестный и представился директором магазина. Он попросил женщину отдать деньги из кассы курьеру, который скоро приедет. Сибирячка ничего не заподозрила и передала прибывшему мужчине конверт с наличными, — говорят в МВД.
Суммарно мошенники похитили 205 тысяч рублей.
Но самую крупную сумму аферистам перевел врач-психиатр. Женщине позвонили и сообщили, что мошенники заполучили доступ к ее банковскому счету. Она в течение трех месяцев общалась с преступниками, которые убедили ее продать дачу и перевести все деньги на «безопасный» счет. Сибирячка потеряла около шести миллионов рублей. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.
За четыре дня от телефонных аферистов пострадали около 35 жителей области.