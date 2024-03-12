Думала, что передает деньги директору: флориста из Иркутска обманули мошенники 8 марта

Но самую крупную сумму аферистам перевел врач-психиатр. Женщине позвонили и сообщили, что мошенники заполучили доступ к ее банковскому счету. Она в течение трех месяцев общалась с преступниками, которые убедили ее продать дачу и перевести все деньги на «безопасный» счет. Сибирячка потеряла около шести миллионов рублей. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.