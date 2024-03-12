Беспилотник атаковал нефтехранилище в Орле

Власти регионов России стали сообщать о сбитых дронах после начала военной операции на Украине. Их запрещено запускать в 68 субъектах страны. В ночь на 12 марта атаке подверглись Белгородская область — там дрон повредил линии электропередач, обесточены семь сел, еще по одному аппарату сбили над Курской и Тульской областями.