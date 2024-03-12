В Тернейском округе Приморья тушат природный пожар

Пожар тушат в Тернейском округе Приморья, сообщает ИА PrimaMedia. По данным пресс-службы правительства края, с огнем борются 30 человек и шесть единиц спецтехники.
Накануне здесь уже потушили один природный пожар — в Пластуне на площади в 15 гектаров, еще один очаг огня локализован — на территории Тернея. Здесь огонь уже успел уничтожить шесть гектаров земли, тушение продолжается.
Специалисты мониторят земли из космоса. Благодаря космомониторингу зафиксировано уже три термические аномалии в Надеждинском и Спасском районах. В Министерстве ГОЧС Приморья уточнили, что проводится проверка.
К слову, в 22 муниципалитетах на сегодняшний день действует особый противопожарный режим. Он включает в себя ряд ограничений, среди которых запрет на посещение лесов. Также ужесточена и ответственность за нарушение пожарной безопасности.
«Для граждан взыскание за такие нарушения, если они привели к лесному пожару, может составить до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе правительства.