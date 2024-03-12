Шесть российских регионов подверглись атакам беспилотниками

В Белгородской области беспилотный летательный аппарат сбросил четыре взрывных устройства, повреждена линия электропередачи. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, никто не пострадал, обесточены села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.
В Воронежской области сбит один беспилотник. По предварительной информации, последствий на земле нет, написал губернатор Александр Гусев в Telegram. «При этом режим опасности от воздушных целей не вводился. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — добавил он.
В Курской области уничтожено шесть беспилотников: над Фатежским, Золотухинским, Курским, Солнцевским и Поныровским районами. Последствия на земле уточняются, сообщил губернатор Роман Старовойт.
В Московской области беспилотник был сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, БПЛА летел на Москву.
В Орле беспилотный летательный аппарат упал на объект топливно-энергетического комплекса, рассказал губернатор Андрей Клычков. Никто не пострадал. По информации «РИА Новости» и ряда Telegram-каналов, загорелся резервуар с нефтепродуктами.
В Тульской области дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА. Никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет, сообщило тульское министерство по региональной безопасности.
В ночь на 11 марта беспилотниками были атакованы Брянская и Орловская области. Средства ПВО уничтожили шесть БПЛА.
Леонид Уварчев.