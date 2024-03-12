В Хабаровском крае иностранец пытался дать взятку сотруднику ГИБДД, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, которым управлял иностранец. Во время проверки документов возникло подозрение на их подделку. Водителя доставили в отдел полиции, где он попытался даться инспектору ДПС взятку — 30 тысяч рублей за непривлечение к ответственности.
Свою вину мужчина признал, в сентябре судом ему был назначен штраф — 200 тысяч рублей.
Однако прокурор не согласился с приговором из-за мягкого наказания, обжаловал его. Одновременно осужденный подал апелляционную жалобу в связи чрезмерной суровостью наказания.
«Решением Хабаровского краевого суда в удовлетворении жалобы осужденного отказано. При этом суд согласился с доводами прокурора, изменил приговор суда первой инстанции, назначив окончательное наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей», — сообщает прокуратура Хабаровского края.