В Хабаровском крае иностранец пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, которым управлял иностранец. Во время проверки документов возникло подозрение на их подделку. Водителя доставили в отдел полиции, где он попытался даться инспектору ДПС взятку — 30 тысяч рублей за непривлечение к ответственности.