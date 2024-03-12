Над Воронежем сбили беспилотник

Ранее сообщалось о трех атаках беспилотников на Курскую область. Кроме того, атаки БПЛА были совершены в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника.