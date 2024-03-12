Над Воронежем сбили беспилотник

«Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА. По предварительным данным, последствий на земле нет. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — написал Гусев в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о трех атаках беспилотников на Курскую область. Кроме того, атаки БПЛА были совершены в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника.
В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших.
Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной в Раменском городском округе атаке дрона, который направлялся в столицу.